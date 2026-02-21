На переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо учитывать поставленные Россией цели. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжаться, и стороны должны попытаться прийти к какому-то компромиссу, поскольку «цена конфликта чрезвычайно велика».

В Венгрии заявили о способности уничтожить Украину за три недели

«Другое дело, какой это будет компромисс, насколько он будет отвечать тем целям, которые поставила перед собой Россия, а самое-то главное, каким целям будет отвечать с точки зрения интересов российского народа и украинского народа», — отметил Азаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры по мирному урегулированию могут пройти в феврале. Он выразил надежду, что они будут результативными.