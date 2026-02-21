Стало известно, как долго продлятся новые пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10% импортных пошлин на товары из всех стран. Ограничения вступят в силу 24 февраля, сообщили в Белом доме.

Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп, не позволяет ему вводить такие меры.Глава Белого дома назвал решение суда «позором» и заявил, что у него есть запасной план.

Новый указ вводит 10-процентную пошлину на все товары, ввозимые в Соединённые Штаты. Документ вступит в силу 24 февраля в 00:01 по восточному времени.

Как уточняют американские СМИ, действовать он будет только 150 дней. Для его продления Трампу понадобится ободрение обеих палат Конгресса США.