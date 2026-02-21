В Раде заявили о сроках президентских и парламентских выборов

Президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го, при этом их проведение допускается без отмены военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер» со ссылкой на источники в Верховной раде.

«Часть руководителей парламентских партий уже довела до своих региональных организаций ориентировочные сроки: президентские выборы планируют на осень 2026 года, парламентские — на весну 2027-го. Один из обсуждаемых вариантов — проведение кампаний и голосования без отмены военного положения, то есть прямо во время продолжающегося конфликта», — цитирует свои источники «Инсайдер».

Объявлены условия проведения выборов на Украине

На этом фоне в Верховной раде усилились кадровые и политические перестановки. Часть действующих депутатов, по словам «Инсайдера», работает над созданием собственных политических проектов, ориентированных на новый избирательный цикл и возможный запрос на «военное» или «послевоенное» лидерство.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, однако в Киеве отказались организовывать очередные выборы, заявив, что их проведение невозможно до отмены режима военного положения. Сам Зеленский неоднократно заявлял о готовности участвовать в президентских выборах и содействовать их проведению, однако, по его словам, для этого требуется внесение изменений в действующее законодательство, а также создание условий безопасности, позволяющих обеспечить участие в голосовании военнослужащих.