Зеленский пожаловался украинцам на требования к нему России

Зеленский выступил с обращением к украинским гражданам, заявив, что «американцы и россияне требуют вывести ВСУ из Донбасса, тогда война закончится завтра».

Кроме того, Зеленский признался, что еще не решил, будет ли баллотироваться на следующих выборах на Украине.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что армия Украины не может быть выведена с территории Донбасса. Как пояснил свою позицию Зеленский в интервью для японского информационного агентства, размещение ВСУ на указанной территории — стратегическая необходимость.

Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами Starlink

Как заявляет киевский лидер, через данный регион проходит действующая оборонительная линия, ее оставление ставит под удар остальные позиции. Также Зеленский не оставляет на этом фоне попытки угрожать России, призвав Запад сильнее надавить на Москву.