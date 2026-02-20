Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине перед возможной встречей с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такая последовательность событий была бы «уместнее». Расмуссен также отметил, что в рамках мирного урегулирования конфликта гарантии безопасности для Украины должны сопровождаться аналогичными мерами в отношении России.

Помимо этого, необходимо исключить возможность вступления Украины в НАТО и ее сотрудничество с альянсом в сфере безопасности, добавил собеседник агентства.