Трамп назвал две главные проблемы Европы

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что европейские страны стали слабыми и неузнаваемыми.

По его словам, Европа утратила былую силу, а её нынешнее состояние определяют две ключевые проблемы - энергетическая политика и миграция.

Трамп также отметил, что в некоторых государствах к власти пришли политики, чрезмерно увлечённые природоохранной повесткой. Он призвал к скорейшему исправлению ситуации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% на весь импорт, ввозимый в страну. Это решение стало экстренным ответом на вердикт Верховного суда США, который ранее в ту же пятницу ограничил право главы государства единолично устанавливать торговые сборы. Новый тариф будет накладываться сверх уже действующих пошлин, что фактически означает резкую эскалацию глобальной торговой войны.

