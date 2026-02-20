Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде

Иванку Трамп раскритиковали в Сети за «культурно неуместный и невежественный» наряд, выбранный для поздравлений и празднования Китайского Нового года, который она она продемонстрировала в соцсети.

После публикации фотографий в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории России) Иванка Трамп подверглась критике, поскольку некоторые сочли ее наряд «культурно неуместным и невежественным», сообщил портал AOL (ранее известный как America Online).

Оказалось, что 44-летняя дочь Дональда Трампа поделилась с подписчиками фотографиями в кремовом костюме, дополненном бриллиантовыми серьгами. В этом образе она поздравила всех с Новым годом по лунному календарю.

Хотя в публикации ничего не выглядит предосудительным, одежды из белого цвета на Китайский Новый год обычно не одобряются, поскольку он символизирует траур и является цветом, который люди во Вьетнаме и Китае обычно носят на похоронах.

Кроме того, цвет обычно ассоциируется с утратой и считается плохим предзнаменованием, тогда как красный символизирует удачу, благословение и процветание.

«Год Огненного Коня призывает нас к мужеству, энергии, целеустремленности и бесстрашному созиданию. Это год смелых идей, решительных действий и превращения видения в нечто долговечное», – заявила она в поздравлении.

Иванка уточнила, что «вступает» в новый год с «ясностью и убежденностью» и готова «представить проекты», над которыми работала за кулисами, и которыми «с нетерпением ждет возможности поделиться» с людьми.

«Вперед, с силой. С благодарностью. С целью. С нетерпением жду того, что ждет нас впереди. Счастливого Китайского Нового года», – заключила она.

Комментаторы негативно отреагировали на пост Иванки Трамп: один назвал ее наряд «совершенно неуместным», а другой заявил о «культурной невосприимчивости и невежестве».

Третий добавил: «Они настолько бестактны, что это почти смешно», а четвёртый сказал: «О, пожалуйста, леди. Вы живёте в своём собственном мире».

Не все комментарии были негативными: один пользователь отметил, что она «такая красивая, элегантная, стильная, умная». Другие назвали её «великолепной», «потрясающей» и сказали, что фотографии «идеальны».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета. Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала хитом продаж в Китае. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

При этом антагонист Гарри Поттера Драко Малфой превратился в символ праздника в Китае: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.