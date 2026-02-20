На Украине захотели заменить Масленицу на «колодий»

Директор украинского музея «Мамаева Слобода» Карина Олейник предложила заменить празднование Масленицы на «колодий». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Олейник, Масленица является «московской традицией», которую необходимо оставить позади. Заменить праздник она предложила на «колодий» — праздник вареников и колодки, прославляющий плодородие.

«Колодка — это символ мужского начала. Это, если так откровенно, фаллический символ. А наше традиционное блюдо — вареники. Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники», — заявила она.

Олейник объяснила, что эту неделю на Украине называют «бабской», потому что «женщины обладают полной властью над мужчинами». Кроме того, одиноким мужчинам и девушкам в эту неделю цепляют «колодку» — наказание за то, что не создали семью.