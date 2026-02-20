Зеленский рассказал о требовании США к Украине

США, так же как и Россия, требуют вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом в интервью AFP сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Отмечается, что киевские власти подвергаются растущему давлению со стороны американской администрации Дональда Трампа с требованием уступить территорию России.

«И американцы, и русские говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, убирайтесь из Донбасса», — сказал Зеленский [цитата по France24].

В то же время он высказал мнение, что Украина «определенно не проигрывает» конфликт.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что мониторингом прекращения огня, в случае если оно произойдет, будут заниматься США. Он подчеркнул, что это очень важный результат трехсторонних переговоров в Женеве.