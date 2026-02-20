Украине далеко до вступления в Евросоюз, ведь сейчас ее бюджет состоит на три четверти за счет западных кредитных грантов. Страна в целом стала нищей, по данным ООН, 85% населения живет ниже уровня бедности. Об этом рассказал «Звезде» бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Западные страны преследуют те цели, которые они запланировали для себя в процессе распада СССР. Цель одна - превратить независимое государство во враждебное России. И, нужно заметить, что они справляются. Мы можем посмотреть на периметр вокруг России и, кроме Беларуси, наверное, все остальные страны, мягко скажем, проводят агрессивную политику. Мало что можно хорошего сказать о политике ряда других стран», - начал Азаров.

С его слов, цель - превратить Украину в анти Россию была поставлена с самого начала. Уже в течение последних 30 лет она реализуется достаточно последовательно. Одним из этапов реализации этой цели - «совершение кровавого государственного переворота». Его прозвали «кровавый», потому что надо оправдать уничтожение всех конституционных гарантий, всех демократических свобод, которыми обладала Украина.

«Государственный переворот с кровавыми исходом на Майдане позволил уничтожить абсолютно все оппозиционные Западу политические силы, их сейчас просто нет. Есть "псевдооппозиция" - это те силы, которые были на Майдане. Были завезены снайперы из Грузии. Их показания и организаторов были документированы», - объяснил бывший премьер Украины.

Во время этого события были уничтожены все левые движения. Так сказать, «произошла зачистка политического поля, после которого остались только партии коричневого толка».

«А что они принесли Украине? Остались без всяких штанов. Ведь сейчас бюджет страны финансируется на три четверти за счет западных кредитных грантов. Так что стране далеко до Евросоюза, а также до достижения какого-либо стандарта. Какие стандарты? Страна стала нищей. По данным ООН, 85% населения живет ниже уровня бедности», - продолжил специалист.

Он также рассказал, что «вся верхушка и сам Зеленский замазаны в коррупционных схемах». Были опубликованы, например, записи разговоров Зеленского с украинским бизнесменом и кинопродюсером Тимуром Миндичем, в которых тот просит Зеленского позвонить секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Рустему Умерову и «нажать» на него, чтобы тот закупал бракованные бронежилеты.

«Надо говорить не о тенях, а о вовлеченности, которое национальное антикоррупционное бюро охарактеризовала, как организованную преступную группировку», - заключил Азаров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что в Евросоюзе все знают, что Украина проигрывает в конфликте. Хотя Владимир Зеленский стремится убедить всех в обратном.