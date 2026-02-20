В России раскрыли, кто помешал урегулированию на Украине в 2025 году

После саммита Россия — США на Аляске мир на Украине уже был бы установлен, но процессу помешал Европейский союз (ЕС).

Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«[Президент США Дональд] Трамп прекрасно понимает [российского коллегу Владимира Путина. На Аляске-то был прорыв. Если бы не Европа, обнаглевшая совершенно, то я полагаю, что мир-то был бы установлен, на самом деле», — сказал экс-премьер.

Любинский: Европа сама исключила себя из участия в переговорном процессе

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.