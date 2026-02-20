Гражданам Германии рекомендовали срочно уезжать из Ирана

МИД Германии призвал сограждан срочно покинуть Иран. Предупреждение опубликовано на его официальном сайте.

В сообщении дипломатического ведомства подчеркивается, что посольство Германии в Тегеране сейчас может предоставить гражданам ФРГ только крайне ограниченную консульскую поддержку, поэтому для обеспечения безопасности им следует выехать из Исламской Республики.

«Поездки в Иран не рекомендуются. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран. Обращаем ваше внимание на то, что ответственное немецкое дипломатическое представительство за рубежом может оказывать консульскую помощь лишь в очень ограниченном объеме. Это особенно актуально, если вы используете свой иранский паспорт при въезде в страну», — говорится в тексте обновления от 20 февраля.

Предупреждение появилось на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность нанесения «ограниченного» удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить Тегеран к заключению новой сделки по его ядерной программе.

Источники в Вашингтоне утверждают, что если даже после этого удара иранские власти не согласятся на требования США и не прекратят обогащение Урана, может последовать широкомасштабная военная кампания.