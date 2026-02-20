В ЕС обозначили срок следующего раунда диалога с российскими депутатами

Третий раунд диалога между европейскими и российскими депутатами ожидается на следующей неделе.

Об этом РИА Новости сообщил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

«Третий диалог между примерно десятью евродепутатами и представителями Госдумы во главе с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким состоится на следующей неделе в онлайн-формате», — сказал парламентарий.

Картайзер добавил, что точная дата и имена участников не разглашаются. По его словам, это необходимо, чтобы избежать возможного давления.

Два предыдущих раунда диалога состоялись в октябре и декабре 2025 года.

В январе Слуцкий заявил, что Евросоюз оказался в тупиковой ситуации из-за своей русофобии, поэтому Брюссель рассматривает возможность назначить президента Финляндии Александра Стубба на должность спецпредставителя блока по переговорам с Россией. По его словам, Москва к диалогу готова.