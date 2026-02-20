Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что отстранение Владимира Зеленского от занимаемой должности практически невозможно. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания считает, что американцы уже дают сигнал, что Зеленский — нежелательная фигура даже в перспективе выборов

Но, по мнению политика, отправить его в отставку практически невозможно, так как согласно конституции Украины, для отставки президента необходимо провести несколько заседаний.

Для инициирования процедуры импичмента, по словам Олейника, требуется собрать много голосов, а достаточное количество желающих найти вряд ли удастся, поскольку существует риск их подкупа.

Однако Зеленский может написать заявление об уходе по собственному желанию, если будет оказано серьезное давление со стороны американцев, добавил экс-нардеп.

Он также не исключил, что заявление глава киевского режима может написать в связи с состоянием здоровья.

Ранее британское издание The Guardian написало, что перед рассветом 24 февраля 2022 года Зеленский прибыл в резиденцию на Банковой улице, где и состоялся его первый международный разговор с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.