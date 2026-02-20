$76.7590.28

Трамп отреагировал на признание его пошлин незаконными

Президент США Дональд Трамп назвал позором признание импортных пошлин незаконными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп во время завтрака в Белом доме с губернаторами сегодня утром назвал "позором" решение Верховного суда, отменившее введенные им пошлины», — рассказали два собеседника телеканала.

Ранее Верховный суд США признал превышением полномочий введенные Трампом под предлогом закона о чрезвычайном положении импортные пошлины.