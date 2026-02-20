Швейцария выразила готовность провести новый раунд переговоров по урегулированию

Швейцарская сторона готова принять у себя очередной раунд переговоров по Украине, если стороны пожелают.

Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер в беседе с ТАСС.

«Федеральный департамент иностранных дел (МИД — прим. ТАСС) поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров», — сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в этом месяце.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».