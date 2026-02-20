Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года рано утром позвонил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который тогда занимал этот пост. Об этом пишет The Guardian.

Газета описывает тот день от лица Зеленского. По информации издания, перед рассветом 24 февраля он прибыл в резиденцию на Банковой улице в Киеве, где и состоялся его первый международный разговор с Джонсоном.

«Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну», — приводит издание слова Зеленского, отмечая хрипоту в его голосе.

В том же материале The Guardian уточняется, что 22 февраля в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с действующим тогда президентом США Джо Байденом. Уточнялось, что ему показали «места, где российские танки прогревали двигатели».