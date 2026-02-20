Зеленский затребовал встречи лидеров для финализации переговоров

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что получил детальный доклад от переговорной команды о ходе встреч в Женеве. По его словам, ему доложили и о тех аспектах переговоров, которые невозможно было обсуждать по телефону. Зеленский снова заявил о готовности к прямому диалогу на уровне лидеров для окончательного согласования тех вопросов, которые не удается решить командам.

Зеленский отметил конструктивную роль американской администрации в переговорном процессе и подтвердил, что Киев подготовил компромиссные предложения по наиболее болезненным точкам для следующей встречи в Женеве, которая може пройти на следующей неделе.

«Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены», - написал Зеленский.

При этом он выразил уверенность, что только формат личного общения глав государств позволит преодолеть тупик, в котором оказались дипломатические группы.