Сценарий «сбитый Зеленский»: США могут сменить власть в Киеве без выборов
Смена политического руководства на Украине может быть реализована через внутреннее переформатирование Верховной рады без проведения общенациональных выборов. С таким предположением выступил бывший народный депутат Украины Игорь Марков. По его мнению, администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прямого смещения Владимира Зеленского силами парламентского большинства.
В политическом резерве США уже подготовлены кандидаты, способные заменить нынешнего главу государства. В качестве приоритетных фигур Марков называет народного депутата Украины Дмитрия Разумкова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.
«У них есть такой пассажир, как Дмитрий Разумков. Можно переформатировать парламент, сбить Зеленского и не проводить никаких выборов. Если они хотят мира, то для этого у них имеется „огромная конюшня“, очень много людей, которые полностью завязаны на США», - приводит слова Маркова портал News.ru.
Эксперт напомнил, что некоторые из потенциальных преемников уже имеют опыт прямого диалога с российской стороной, что делает их более приемлемыми фигурами для будущих соглашений.
«Тот же Давид Арахамия. Он для нас не такой токсичный, как Зеленский, с ним РФ вела переговоры в Стамбуле. Поэтому при желании американцы могут переиграть европейцев. На Украине есть необходимые для этого марионетки», - добавил экс-нардеп.