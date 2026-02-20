$76.7590.28

Сценарий «сбитый Зеленский»: США могут сменить власть в Киеве без выборов

Московский Комсомолец

Смена политического руководства на Украине может быть реализована через внутреннее переформатирование Верховной рады без проведения общенациональных выборов. С таким предположением выступил бывший народный депутат Украины Игорь Марков. По его мнению, администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прямого смещения Владимира Зеленского силами парламентского большинства. 

В политическом резерве США уже подготовлены кандидаты, способные заменить нынешнего главу государства. В качестве приоритетных фигур Марков называет народного депутата Украины Дмитрия Разумкова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

«У них есть такой пассажир, как Дмитрий Разумков. Можно переформатировать парламент, сбить Зеленского и не проводить никаких выборов. Если они хотят мира, то для этого у них имеется „огромная конюшня“, очень много людей, которые полностью завязаны на США», - приводит слова Маркова портал News.ru.

Эксперт напомнил, что некоторые из потенциальных преемников уже имеют опыт прямого диалога с российской стороной, что делает их более приемлемыми фигурами для будущих соглашений.

«Тот же Давид Арахамия. Он для нас не такой токсичный, как Зеленский, с ним РФ вела переговоры в Стамбуле. Поэтому при желании американцы могут переиграть европейцев. На Украине есть необходимые для этого марионетки», - добавил экс-нардеп.