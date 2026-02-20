Стало известно о разговоре Кулебы и Байдена за два дня до СВО

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за два дня до начала специальной военной операции (СВО), 22 февраля 2022 года, в Вашингтоне общался с действующим тогда президентом США Джо Байденом.

Об этом пишет The Guardian.

«Одним из украинских чиновников, который знал, что произойдет, был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 22 февраля он ездил в Вашингтон на встречи, и тамошние сотрудники разведки показали ему точные места, где российские танки прогревали двигатели и ожидали пересечения границы», — говорится в публикации.

Уточняется, что после этого глава внешнеполитического ведомства Украины был приглашен на встречу с Байденом. Дискуссия с американским президентом была «мрачной». По информации The Guardian, она напоминала беседу врача с пациентом.