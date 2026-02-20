В США сообщили о готовности Ирана приостановить производство ядерных материалов

Тегеран заявил Вашингтону о готовности приостановить производство ядерных материалов на 10 лет, но отказался рассматривать остановку обогащения урана, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

© Газета.Ru

»Иран, по словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, заявляет, что готов приостановить производство ядерных материалов на, возможно, десятилетие, но не станет отказываться от того, что считает своим правом на обогащение ядерных материалов», — сказано в материале.

В исламской республике воспринимают обогащение урана как свое право в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает: иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет.

Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив.