В США рассказали, как Байден в 2021 году звонил Путину из-за Украины

В 2021 году разведданные США настолько встревожили занимавшего на тот момент пост главы государства Джо Байдена, что он лично позвонил Владимиру Путину. Американские спецслужбы тогда полагали, что президент России готовится использовать своё ежегодное послание для объявления войны Украине. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на свои источники.

© Московский Комсомолец

В публикации говорится, что Белый дом получил тревожный доклад примерно за неделю до оглашения послания. Разведка предупреждала, что Путин может публично объявить о начале боевых действий. Эта информация вызвала серьезное беспокойство у американского лидера, и он решил связаться с российским коллегой напрямую.

Бывший директор национальной разведки Эврил Хейнс подтвердила детали того разговора:

«Он [Байден] выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — рассказала Хейнс.

Несмотря на опасения Вашингтона, послание Путина Федеральному собранию в апреле 2021 года не содержало никаких воинственных заявлений или ультиматумов. А уже на следующий день после речи Министерство обороны России объявило о завершении масштабной проверки войск Южного и Западного военных округов. Подразделениям было приказано возвращаться в пункты постоянной дислокации, что фактически дезавуировало прогнозы американской разведки.