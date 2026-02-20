Четыре года конфликта изменили внешность Владимира Зеленского. От прежнего образа — гладко выбритого, с молодым лицом — почти ничего не осталось. Об этом рассказывают журналисты CNN.

Авторы публикации обратили внимание, сейчас кожу президента пересекают глубокие морщины, а лицо покрывает седая щетина. Чтобы выдерживать находится в рабочем режиме, который начинается у него в 3–4 утра, он литрами пьет черный кофе без сахара.

В офисе Зеленского раскрыли подробности о плане войны

«Он пьет много кофе – черного, без сахара – чтобы пережить рабочий день, который обычно начинается между 3 и 4 часами утра, когда начинают поступать первые сообщения с поля боя», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что недавно экс-главком ВСУ и ныне действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время интервью изданию The Guardian резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в том, что он проигнорировал подготовку к масштабному конфликту. Он утверждает, что руководство отказалось вводить военное положение в начале 2022 года, чтобы подготовить население.