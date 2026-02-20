СМИ: украинская модель искала девушек для Эпштейна

Украинская модель Анастасия Н. помогала искать девушек для американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на украинские издания.

Согласно информации СМИ, девушка помогала Эпштейну искать девушек взамен на деньги, подарки, билеты домой и сеансы в салонах красоты. Как заявили журналисты, они установили это после изучения около тысячи сообщений из переписки модели и финансиста. Они выяснили, что Анастасия общалась с Эпштейном почти четыре года. Кроме того, и сама девушка долгое время встречалась с финансистом.

В одном из сообщений Эпштейн попросил девушку найти ему ассистентку. Перед этим финансист купил ей MacBook за 3,5 тысячи долларов, а также оплатил обучение на образовательных курсах CAD. В итоге Анастасия предложила три кандидатуры. Из дальнейшей переписки становится ясно, что позже девушка привела Эпштейну свою подругу, которая после этого начала летать с финансистом на его печально известный остров — согласно свидетельствам, на острове девушек подвергали сексуальному насилию.

Журналисты попытались связаться с Анастасией — девушка отказалась от комментариев. и закрыла свою страницу в соцсетях.

Напомним, что в 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов — сюда входят документы, электронные письма, а также фотографии и видео.

Ранее российских моделей заподозрили в вербовке девушек для Эпштейна.