Бывший президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году из-за встревоживших его данных американских разведывательных служб об Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Источники издания утверждают, что тогда США получили разведывательные данные, указывающие на то, что президент России якобы мог использовать ежегодное послание о положении в стране «для обоснования военных действий на Украине». Когда Байдену сообщили об этом за неделю до выступления, он был «настолько встревожен», что позвонил российскому лидеру напрямую.

«Он [Байден] выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — рассказала бывший директор национальной разведки Эврил Хейнс.

Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

Однако речь Путина Минобороны России объявило о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации.

16 августа 2025 года Путин по итогам саммита с президентом Дональдом Трампом в Анкоридже согласился со словами главы Белого дома о том, что если бы республиканец выиграл выборы 2020 года, то конфликта на Украине не было бы.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что украинский конфликт стал результатом «фиаско Байдена». Он отметил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО.