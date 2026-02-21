$76.7590.28

Каллас потребовала от России пойти на уступки

Lenta.ruиещё 1

Европа хочет, чтобы Россия пошла на уступки по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

Каллас потребовала от России пойти на уступки
© Global Look Press

По словам Каллас, необходимо «перенести акцент на сторону», которая несет ответственность за конфликт.

«Нам также нужно увидеть уступки с российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир на Украине», — сказала она.

Итальянский политолог раскритиковал Каллас за заявления о России

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.