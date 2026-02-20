Пока вы не уснули: планы Трампа на Россию и изменение линии фронта на СВО
Раскрыты планы Трампа на Россию
Президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения с российскими партнерами, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи на полях Международного форума в рамках Недели российского бизнеса. Его цитирует РИА Новости.
«Я говорил с людьми, которые сидят и советуют в Белом доме, действительно, Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал он.
Объявлено об изменении линии фронта на СВО
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) изменилась линия фронта — за неделю российские войска продвинулись сразу на нескольких участках. Это следует из отчета Министерства обороны России.
Как объявили в оборонном ведомстве, подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли два населенных пункта в Сумской области (Покровка и Харьковка) и один поселок в Донецкой народной республике (Миньковка), а также улучшили тактическое положение в районе действия группировки войск «Запад».
Зеленский сделал важное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Киев не может отвести вооруженные силы Украины из Донбасса, поскольку через него проходит оборонительная линия. Вывод ВСУ в интервью японскому агентству Kyodo отверг глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Мы не можем уйти с нашей территории», - поделился своей точкой зрения Зеленский.
В США придумали новый козырь в переговорах с Россией
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использования возвращения западных компаний на российский рынок как ключевого рычага в мирных переговорах. Военный эксперт американского аналитического ресурса Responsible Statecraft Марк Эпископос в своей статье утверждает, что стратегия изоляции России провалилась. По мнению автора, США должны предложить Москве четкий план реинтеграции в западную коммерческую орбиту в обмен на завершение конфликта на приемлемых для Вашингтона условиях.
Обозреватель подчеркивает, что санкционная политика последних четырех лет затронула лишь внешнюю атрибутику, не изменив внутреннюю устойчивость России: «Исчезновение западных брендов с вывесок — это борьба с символами, а не с реальностью. Они лишь режут каналы западного влияния, не нанося Кремлю никакого ощутимого удара».
В Риме ответили на неожиданное заявление Макрона во время визита в Индию
Офис премьер-министра Италии Джорджии Мелони выразил «изумление» в ответ на выпад Эммануэля Макрона. Французский лидер призвал итальянскую коллегу воздержаться от комментариев о внутренних делах его страны. Поводом для дипломатической перепалки стала гибель молодого националистического активиста во Франции.
На своей странице в соцсети X Мелони написала, что «смерть мальчика чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, в условиях идеологической ненависти, распространяющейся в нескольких странах, является раной для всей Европы».
В России отреагировали на план Зеленского воевать еще три года
Зампред комитета по обороне нижней палаты российского парламента Юрий Швыткин в интервью «Газете.Ru» отреагировал на информацию о подготовке главой киевского режима Владимиром Зеленским плана войны на три года, заявив, что это обернется крахом для Украины.
Изначально сложилось впечатление, что Зеленский не настроен на диалог и мирное урегулирование вооруженного противостояния, а напротив — намерен продолжать боевые действия, исходя из тех установок, которые ему дают западные государства, поделился своей точкой зрения собеседник издания.
В России захотели ввести новые ограничения на наличные
Замминистра внутренних дел Андрей Храпов в ходе дискуссий на форуме «Кибербезопасность в финансах» предложил ввести ограничения на выдачу наличных в отделениях банков в случае, если сотрудник заподозрит, что клиент находится под влиянием мошенников. По его мнению, в подозрительных ситуациях надо отдавать не более 50 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Представители банков поддержали идею, указав, что жертва может находиться в таком состоянии, что снимет все деньги и не станет слушать советов сотрудников.
Роскомнадзор сделал заявление о деятельности Telegram
Telegram создает инфраструктуру, которая помогает сервисам «интернет-пробива» распространять личные данные людей. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Роскомнадзоре.
Каждую неделю на платформе удаляется порядка 100 подобных сервисов. Несмотря на это, ситуация принципиально не меняется.
Неожиданный дуэт: Бузова записала песню с известным актером
Певица Ольга Бузова выступила с неожиданным дуэтом — вместе с актером Никитой Кологривым она записала песню «Гештальт». Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.
На опубликованных черно-белых кадрах артисты отыгрывают страсть, смотря друг другу в глаза.
Евгений Петросян высказался о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян в разговоре с «Матч ТВ» пожелал российской фигуристке Аделии Петросян выдержать психологическое давление и добиться успеха в будущем после выступления на Олимпийских играх в Италии.
Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года в Италии. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16 балла).