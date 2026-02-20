Пока вы не уснули: планы Трампа на Россию и изменение линии фронта на СВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Раскрыты планы Трампа на Россию

© Bonnie Cash/Zuma/TACC

Президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения с российскими партнерами, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи на полях Международного форума в рамках Недели российского бизнеса. Его цитирует РИА Новости.

«Я говорил с людьми, которые сидят и советуют в Белом доме, действительно, Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал он.

Читать новость полностью

Объявлено об изменении линии фронта на СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) изменилась линия фронта — за неделю российские войска продвинулись сразу на нескольких участках. Это следует из отчета Министерства обороны России.

Как объявили в оборонном ведомстве, подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли два населенных пункта в Сумской области (Покровка и Харьковка) и один поселок в Донецкой народной республике (Миньковка), а также улучшили тактическое положение в районе действия группировки войск «Запад».

Читать новость полностью

Зеленский сделал важное заявление о выводе ВСУ из Донбасса

Киев не может отвести вооруженные силы Украины из Донбасса, поскольку через него проходит оборонительная линия. Вывод ВСУ в интервью японскому агентству Kyodo отверг глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Мы не можем уйти с нашей территории», - поделился своей точкой зрения Зеленский.

Читать новость полностью

В США придумали новый козырь в переговорах с Россией

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использования возвращения западных компаний на российский рынок как ключевого рычага в мирных переговорах. Военный эксперт американского аналитического ресурса Responsible Statecraft Марк Эпископос в своей статье утверждает, что стратегия изоляции России провалилась. По мнению автора, США должны предложить Москве четкий план реинтеграции в западную коммерческую орбиту в обмен на завершение конфликта на приемлемых для Вашингтона условиях.

Обозреватель подчеркивает, что санкционная политика последних четырех лет затронула лишь внешнюю атрибутику, не изменив внутреннюю устойчивость России: «Исчезновение западных брендов с вывесок — это борьба с символами, а не с реальностью. Они лишь режут каналы западного влияния, не нанося Кремлю никакого ощутимого удара».

Читать новость полностью

В Риме ответили на неожиданное заявление Макрона во время визита в Индию

Офис премьер-министра Италии Джорджии Мелони выразил «изумление» в ответ на выпад Эммануэля Макрона. Французский лидер призвал итальянскую коллегу воздержаться от комментариев о внутренних делах его страны. Поводом для дипломатической перепалки стала гибель молодого националистического активиста во Франции.

На своей странице в соцсети X Мелони написала, что «смерть мальчика чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, в условиях идеологической ненависти, распространяющейся в нескольких странах, является раной для всей Европы».

Читать новость полностью

В России отреагировали на план Зеленского воевать еще три года

Зампред комитета по обороне нижней палаты российского парламента Юрий Швыткин в интервью «Газете.Ru» отреагировал на информацию о подготовке главой киевского режима Владимиром Зеленским плана войны на три года, заявив, что это обернется крахом для Украины.

Изначально сложилось впечатление, что Зеленский не настроен на диалог и мирное урегулирование вооруженного противостояния, а напротив — намерен продолжать боевые действия, исходя из тех установок, которые ему дают западные государства, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Читать новость полностью

В России захотели ввести новые ограничения на наличные

Замминистра внутренних дел Андрей Храпов в ходе дискуссий на форуме «Кибербезопасность в финансах» предложил ввести ограничения на выдачу наличных в отделениях банков в случае, если сотрудник заподозрит, что клиент находится под влиянием мошенников. По его мнению, в подозрительных ситуациях надо отдавать не более 50 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

Представители банков поддержали идею, указав, что жертва может находиться в таком состоянии, что снимет все деньги и не станет слушать советов сотрудников.

Читать новость полностью

Роскомнадзор сделал заявление о деятельности Telegram

Telegram создает инфраструктуру, которая помогает сервисам «интернет-пробива» распространять личные данные людей. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Роскомнадзоре.

Каждую неделю на платформе удаляется порядка 100 подобных сервисов. Несмотря на это, ситуация принципиально не меняется.

Читать новость полностью

Неожиданный дуэт: Бузова записала песню с известным актером

Певица Ольга Бузова выступила с неожиданным дуэтом — вместе с актером Никитой Кологривым она записала песню «Гештальт». Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

На опубликованных черно-белых кадрах артисты отыгрывают страсть, смотря друг другу в глаза.

Читать новость полностью

Евгений Петросян высказался о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян в разговоре с «Матч ТВ» пожелал российской фигуристке Аделии Петросян выдержать психологическое давление и добиться успеха в будущем после выступления на Олимпийских играх в Италии.

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпиаде 2026 года в Италии. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), на третьей позиции расположилась еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16 балла).

Читать новость полностью