Аббас Аракчи назвал враждебной политику властей США в отношении Ирана

Мяч в переговорах по иранскому ядерному досье полностью находится на стороне США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью американским телеканалам MSNBC и MS Now.

"Все зависит от противоположной стороны", - подчеркнул министр, добавив, что Тегеран намерен в ближайшие дни представить Вашингтону проект возможного соглашения по иранской ядерной программе.

По словам главы МИД исламской республики, документ может быть подготовлен в течение двух-трех дней. "Следующий шаг для меня - представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2-3 дня он будет готов", - уточнил дипломат.

При этом Аракчи опроверг сообщения о том, что Тегеран якобы предложил временно приостановить обогащение урана, а Вашингтон настаивал на его полном прекращении. По его словам, США не требовали от Ирана "нулевого уровня" обогащения, а разговоры о возможной паузе в обогащении урана он назвал спекуляциями. Министр обратил внимание на то, что достижение договоренностей возможно только при условии уважительного подхода со стороны Соединенных Штатов. "Если вы будете общаться с иранским народом уважительно, мы ответим так же. Но если с нами будут говорить на языке силы, мы ответим тем же", - заявил он, добавив, что иранцы считают себя "гордым народом".

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран не рассматривает американцев как врагов, однако считает враждебной политику властей США в отношении Ирана. По его словам, дальнейший прогресс в переговорах полностью зависит от Вашингтона. Отдельно Аракчи высказался о недопустимости военного сценария. Он подчеркнул, что проблему иранского ядерного досье невозможно решить силовыми методами. По его словам, ядерные технологии "нельзя уничтожить за счет бомбардировок".

При этом иранская сторона, как пояснил министр, готова к любому развитию событий. "Мы готовы к миру, мы готовы к дипломатии и переговорам так, как мы готовы к войне", - резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум, заявив, что у него есть максимум 15 дней на заключение сделки. В противном случае, по словам американского лидера, Вашингтон будет вынужден применить "альтернативные сценарии".