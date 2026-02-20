Президент США Дональд Трамп начал борьбу за альтернативную климатическую повестку, выйдя из соответствующих структур ООН. Что происходит в этой сфере, разбиралось со ссылкой на доклад Института МИА «Россия сегодня» и Институт Европы Российской академии наук РИА Новости.

В докладе отмечается, что этот январь запомнился тремя сенсационными событиями: 1 января Евросоюз объявил о введении платежей за углеродный след импортируемой продукции — так называемого механизма СВАМ, 10 января Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Рамочной конвенции ООН об изменении климата и ряда других международных структур, а также, впервые в этом веке, климатическая тематика была снята с повестки дня Международного экономического форума в Давосе.

«При этом, если механизм СВАМ вызывал шесть лет назад сомнения даже у тогдашнего лидера США Джо Байдена, то сейчас у Дональда Трампа он вызывает острое неприятие. Поэтому уместен вопрос: (…) хватит ли у ЕС политических ресурсов для того, чтобы противопоставить себя остальному миру, в котором нашлось очень мало стран, не выразивших свой протест против СВАМ?», - отмечается в статье.

Ранее в ЕС уже пытались обязать платить другие страны, обложив углеродными платежами авиарейсы во все аэропорты объединения. Но тогда Евросоюз натолкнулся на резкое противодействие со стороны США, России, Китая и Индии, отказавшись от уже введенной меры. Однако сейчас в Евросоюзе собираются бороться с так называемой «утечкой углерода», под которой понимается выбросы парниковых газов, заложенных в товары, импортируемые в таможенную зону объединения из третьих стран.

«При этом зависимость от импорта карбоноемкой продукции у стран Евросоюза велика: в углеродном следе всех потребляемых странами ЕС товаров доля импортируемой эмиссии составляет более 30%. (…) И это дает основание для обозначения такой практики ЕС как «углеродный паразитизм»», - констатировало издание.

Проблемой для ЕС в этой ситуации может стать появление новых авторитетных глобальных переговорных площадок, на которых Брюссель не сможет защищаться голосами малых, но многочисленных стран. И тут на сцену выходит организованный Трампом «Совет мира», который может стать заменой ООН в плане влияния на переговорный процесс по климату.

В Вашингтоне уже начали презентацию новых подходов к проблеме климата, опубликовав доклад «Критический обзор влияния выбросов парниковых газов на климат США». В нем отмечается, что потепление наносит гораздо меньший экономический ущерб, чем принято считать, а отказ от органического топлива и другие агрессивные меры по сокращению выбросов принесут скорее вред, чем пользу

«Появление Совета мира стоит рассматривать как часть продуманного плана. Что же касается выхода США из глобального переговорного процесса ООН по климату, то в этой версии он выглядит не уходом, а переносом сражения на новое поле, на котором Трамп рассчитывает на победу», - уверены авторы доклада.

Эта позиция США «открывает окно новых возможностей для глобального климатического диалога», включая падение авторитета старой повестки, продвигаемой Британией и ЕС. Инициатива, поддержанная некоторыми другими глобальными игроками (с возможным российским участием), может создать новый центр силы.

«Само появление объединения ряда ведущих мировых игроков, выдвигающих новую идеологию развития, вполне способно повлиять на позицию структур ООН, меняя их концептуальную базу. (…) Не исключено, что именно на это рассчитан долгоиграющий сценарий Трампа, в котором Штатам в перспективе видится возврат в переговорный процесс ООН на белом коне», - отмечают эксперты.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем письме, направленном главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил о том, что повестку Европейского союза в последние годы буквально оккупировала тема Украины. При этом, по его мнению, ЕС не справляется с текущими мировыми вызовами и его конкурентоспособность падает год от года. Кроме того, заметил Фицо, цены на электричество в странах-членах блока растут, а климатические авантюры убивают промышленность ЕС в целом.