Главные события за 20 февраля 2026: убийство астрофизика и неизвестный борт из США в России
В пятницу, 20 февраля, стало известно об убийстве в США астрофизика, открывшего воду на далекой планете. В этот же день сообщалось о пролете неизвестного самолета из США над Россией.
В США застрелили известного астрофизика
Известный астрофизик из Калифорнийского технологического института, 67-летний Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в городе Ллано. Как сообщает Los Angeles Times, 29-летний подозреваемый, Фредди Снайдер, был арестован и обвинен в убийстве Гриллмэйра, а также в угоне автомобиля и краже со взломом. Его мотивы пока неизвестны.
Гриллмэйр более 40 лет занимался исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет. К числу достижений учёного относится гениальное открытие воды на планете за пределами Солнечной системы, подчеркивается в статье. На момент смерти Гриллмэйр был сосредоточен на изучении комет и астероидов, которые могли представлять опасность для Земли.
Из наследства Эпштейна выплатят миллионы пострадавшим женщинам
Управляющие наследством Джеффри Эпштейна Даррен Индайк и Ричард Кан, согласились на выплаты, чтобы «наконец-то навсегда прекратить и урегулировать» иски группы женщин, утверждающих, что они подверглись сексуальному насилию со стороны Эпштейна или стали жертвами торговли людьми. Как сообщает Bloomberg, речь идет о преступлениях, предположительно, совершенных в период с 1995 года.
Индайк и Кан согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования нерешенных судебных исков 40 женщин. Ранее в рамках программы компенсации по делу Эпштейна 136 истцам был выплачен 121 миллион долларов.
Появились детали о следующих переговорах по Украине
Неназванный источник РИА Новости заявил, что следующие переговоры по Украине, как и предыдущие, пройдут в трехстороннем формате. Дата и место переговоров пока не определены.
Назначен новый посол России в Турции
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина российским послом в Турции. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
Одним указом президента Вершинин был освобожден от должности замминистра иностранных дел, другим - назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Турции.
Неизвестный лайнер из США два раза пересек границу РФ
Boeing 787-8 Dreamliner 20 февраля дважды пересек воздушные границы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. По данным сервиса, Boeing взлетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией, и пересек границу России сначала в Мурманской, а затем в Оренбургской области, войдя в воздушное пространство Казахстана.
Затем он подлетел к границе с Узбекистаном, развернулся, пересек границу с Узбекистаном и снизился у Ташкента. РИА Новости отмечает, что Boeing 787-8 Dreamliner предназначен для использования правительством или военными ведомствами. По данным RT, на этом самолете из США возвращался президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.