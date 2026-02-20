Главные события за 20 февраля 2026: убийство астрофизика и неизвестный борт из США в России

В пятницу, 20 февраля, стало известно об убийстве в США астрофизика, открывшего воду на далекой планете. В этот же день сообщалось о пролете неизвестного самолета из США над Россией.

В США застрелили известного астрофизика

Известный астрофизик из Калифорнийского технологического института, 67-летний Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в городе Ллано. Как сообщает Los Angeles Times, 29-летний подозреваемый, Фредди Снайдер, был арестован и обвинен в убийстве Гриллмэйра, а также в угоне автомобиля и краже со взломом. Его мотивы пока неизвестны.

Гриллмэйр более 40 лет занимался исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет. К числу достижений учёного относится гениальное открытие воды на планете за пределами Солнечной системы, подчеркивается в статье. На момент смерти Гриллмэйр был сосредоточен на изучении комет и астероидов, которые могли представлять опасность для Земли.

Из наследства Эпштейна выплатят миллионы пострадавшим женщинам

Управляющие наследством Джеффри Эпштейна Даррен Индайк и Ричард Кан, согласились на выплаты, чтобы «наконец-то навсегда прекратить и урегулировать» иски группы женщин, утверждающих, что они подверглись сексуальному насилию со стороны Эпштейна или стали жертвами торговли людьми. Как сообщает Bloomberg, речь идет о преступлениях, предположительно, совершенных в период с 1995 года.

Индайк и Кан согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования нерешенных судебных исков 40 женщин. Ранее в рамках программы компенсации по делу Эпштейна 136 истцам был выплачен 121 миллион долларов.

Появились детали о следующих переговорах по Украине

Неназванный источник РИА Новости заявил, что следующие переговоры по Украине, как и предыдущие, пройдут в трехстороннем формате. Дата и место переговоров пока не определены.

Назначен новый посол России в Турции

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина российским послом в Турции. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Одним указом президента Вершинин был освобожден от должности замминистра иностранных дел, другим - назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Турции.

Неизвестный лайнер из США два раза пересек границу РФ

Boeing 787-8 Dreamliner 20 февраля дважды пересек воздушные границы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. По данным сервиса, Boeing взлетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией, и пересек границу России сначала в Мурманской, а затем в Оренбургской области, войдя в воздушное пространство Казахстана.

Затем он подлетел к границе с Узбекистаном, развернулся, пересек границу с Узбекистаном и снизился у Ташкента. РИА Новости отмечает, что Boeing 787-8 Dreamliner предназначен для использования правительством или военными ведомствами. По данным RT, на этом самолете из США возвращался президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.