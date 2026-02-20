Зеленский попросил военную помощь у страны, которая захотела мира с Россией

Владимир Зеленский предложил Японии украинские военные технологии в обмен на помощь с ПВО. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

© Московский Комсомолец

По словам Зеленского, Япония обладает лицензиями и мощностями для производства ракет и систем противовоздушной обороны, способных сбивать баллистические цели. Украина готова делиться собственными разработками — морскими дронами, технологиями в сфере кибербезопасности, дронами-перехватчиками и опытом современных боевых действий.

Он также выразил желание встретиться с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на любой международной площадке, включая саму Японию или Украину.

Напомним, ранее Такаити заявила, что Токио намерен двигаться к мирному договору с Россией, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений.