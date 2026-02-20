Литва запретила въезд российскому рэперу до 2031 года

Литва запретила въезд российскому рэперу Гио Пике до 2031 года
МВД Литвы запретило российскому исполнителю Гио Пике (Георгий Джиоев) въезд в страну. Об этом пишет национальная телерадиовещательная компания LRT.
«Департаменту миграции поручено внести указанного гражданина России в публичный список иностранцев, которым запрещён въезд в Литовскую Республику», — приводят слова представителя МВД Миндаугаса Баярунаса.
Отмечается, что рэперу запретили въезд в страну до 19 февраля 2031 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Польшу и Прибалтику лидерами «обоза русофобов». Также по его словам, Россия считает большой ошибкой ненависть в адрес страны со стороны властей Польши и Прибалтики.