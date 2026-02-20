Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал происходящие в мире перемены эпохальными и подчеркнул их влияние на внутреннюю и международную политику.

Выступая на съезде Христианско-демократического союза, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что мир переживает эпохальное изменение порядка, передает ТАСС. По его словам, сейчас формируется так называемый порядок великих держав.

Мерц подчеркнул, что эти перемены затрагивают не только мировую политику, но и внутренние процессы в разных странах. Он указал: «Мы все являемся свидетелями эпохального изменения мирового порядка».

По мнению Мерца, новая великодержавная политика ведет к росту угроз конфликтов там, где прежние правила больше не работают.

«Там, где правила больше не берутся в расчет, возникает и растет угроза конфликтов. Новая великодержавная политика вызывает конфликты», – сказал канцлер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся только после существенного ослабления одной из сторон.

Между тем Мерц пытается укрепить свои позиции на фоне кризиса доверия и роста популярности правых сил. Он также отметил, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.