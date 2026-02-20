Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использования возвращения западных компаний на российский рынок как ключевого рычага в мирных переговорах. Военный эксперт американского аналитического ресурса Responsible Statecraft Марк Эпископос в своей статье утверждает, что стратегия изоляции России провалилась. По мнению автора, США должны предложить Москве четкий план реинтеграции в западную коммерческую орбиту в обмен на завершение конфликта на приемлемых для Вашингтона условиях.

Обозреватель подчеркивает, что санкционная политика последних четырех лет затронула лишь внешнюю атрибутику, не изменив внутреннюю устойчивость России: «Исчезновение западных брендов с вывесок — это борьба с символами, а не с реальностью. Они лишь режут каналы западного влияния, не нанося Кремлю никакого ощутимого удара».

Эпископос убежден, что именно экономические стимулы, а не только вопросы безопасности, должны стать фундаментом будущей сделки. Он предлагает включить в мирный пакет конкретные предложения по энергетике, инвестициям и платежным системам.

«Перспектива долгосрочного экономического сотрудничества — это не довесок к переговорам, но один из главных рычагов, чтобы закончить конфликт на условиях, выгодных и для Украины, и для США», - предполагает автор.

Основной целью такой стратегии аналитик называет геополитический разворот Москвы, который поможет остановить её сближение с Пекином.

