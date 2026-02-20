В США разгорелись новые споры о здоровье Трампа

Девятнадцатого февраля президент США Дональд Трамп дал интервью спортивному подкастеру Джошу Пейту во время остановки в сети ресторанов быстрого питания. Издание The Daily Beast отмечает, что Трамп и Пейт сидели за маленьким столиком и президенту США было негде спрятать свои распухшие лодыжки.

На фотографии, опубликованной Пейтом в соцсети X, видно, как отекшие лодыжки Трампа выпирают из обуви. The Daily Beast отмечает, что обычно Белый дом пытается скрыть лодыжки президента, размещая его за низкими столами и реквизитом или не допуская попадания его ног в кадр на официальных фотографиях.

79-летний Трамп страдает от хронической венозной недостаточности - распространенного среди пожилых людей состояния, при котором вены ног с трудом перекачивают кровь обратно к сердцу.

Хотя Белый дом и настаивает, что Трамп полон энергии, камеры несколько раз запечатлели, как он дремал на своем первом заседании «Совета мира».

В интервью газете The Wall Street Journal, посвященном растущим опасениям по поводу его здоровья, Трамп признал, что носил компрессионные носки, чтобы справиться с отеком лодыжек, но перестал, потому что «они ему не нравились».

Летом 2025 года в соцсетях активно обсуждались фотографии Трампа, на которых заметны синяки на тыльной стороне его ладоней и отекшие лодыжки. Появились предположения, что президент США болен.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда сообщила, что Трамп заметил у себя отек голеней и в целях предосторожности обратился к врачу. Она рассказала, что президент США прошел комплексное обследование, включавшее диагностические исследования сосудов и двустороннюю допплерографию вен нижних конечностей.

В результате у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Ливитт подчеркнула, что речь идет о «доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди лиц старше 70 лет». Пресс-секретарь отметила, что что у президента «не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности».

По словам Ливитт, небольшие синяки на тыльной стороне ладони Трампа появились из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках «стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

В начале февраля 2026-го в интервью NBC Трамп заявил, что если возраст начнет мешать ему исполнять обязанности главы государства, он самостоятельно это поймет. Трамп заверил, что чувствует себя «прекрасно». По его словам, «физически и морально» он чувствует себя так же, как 50 лет назад. Также Трамп заявил, что уже трижды «на отлично» справился с когнитивными тестами.