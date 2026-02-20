Обзор иноСМИ: «невообразимые страдания» Европы и почему Стармер хватается за голову

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© ADAM VAUGHAN/EPA/TACC

«Деликатный украинский вопрос, которого Брюссель долго избегал»

Перспектива членства в ЕС призвана убедить Киев отказаться от территориальных претензий в обмен на мир. Канцлер Германии Фридрих Мерц необычайно активно требует от Европы срочно разработать план защиты Украины. Один из сценариев вызывает особую обеспокоенность у экспертов и дипломатов, пишет Die Welt. Речь идет о европейской оговорке о взаимной помощи, а именно о вопросе о том, когда и в какой форме страны ЕС должны оказывать друг другу военную помощь. Мерц призвал «четко определить, как организовать это на европейском уровне». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает такой подход. Она подчеркивает, что взаимная помощь в рамках ЕС не является факультативной, а представляет собой обязательство, закрепленное в договоре блока. Когда в 2009 году в Договор о Евросоюзе была включена оговорка о взаимной помощи, никто не ожидал, что она когда-либо сыграет какую-либо роль. Долгое время после окончания холодной войны вооруженный конфликт России и Европы казался немыслимым. Оборона долгое время была исключительной ответственностью НАТО.

Ситуация изменилась. Многие европейские страны НАТО сомневаются, что США защитят их. Но есть еще одна причина, почему пункт о взаимной помощи ЕС станет важной политической проблемой: если Украина вступит в ЕС, этот пункт сразу же на нее распространится. Он потенциально станет единственной защитой, на которую Киев сможет рассчитывать, поскольку членство Украины в НАТО невозможно. По словам дипломатов НАТО, быстрое вступление Киева в ЕС «к концу этого десятилетия» кажется «практически неизбежным». Однако Киев всё ещё находится «в световых годах» от надлежащего членства по многим пунктам. Но как тогда может выглядеть вступление Украины? Фон дер Ляйен говорит о «поэтапном членстве». Хотя формально Киев станет членом ЕС, первоначально он будет исключен из единого рынка и всей сельскохозяйственной политики. В военных кругах ЕС сложилось почти единодушное мнение, что многие страны отвергают быстрое вступление Украины, боясь попасть в «оборонительную ловушку». Ведь как именно будет оказываться помощь - остается на усмотрение стран-членов. Кроме того, в отличие от НАТО, ЕС не имеет интегрированной командной структуры, которая могла бы организовывать и проводить операции.

Британская армия «опустошена»

Когда премьеру Британии Киру Стармеру сообщили, что увеличения расходов на оборону до трех процентов ВВП будет недостаточно, чтобы профинансировать его видение развития армии, «он схватился за голову», пишет The Spectator. Этот поразительный образ лидера «на грани» широко обсуждался на Мюнхенской конференции по безопасности. Три высокопоставленных представителя оборонного ведомства рассказали об этом автору The Spectator. Если исключить расходы на ядерное сдерживание - ​​четверть бюджета Минобороны и треть бюджета на оборудование - то Британия тратит на оборону всего 1,75 процента ВВП, что примерно соответствует уровню Испании и Португалии. Великобритания находится на пути к тому, чтобы опуститься на 21-е место в рейтинге НАТО по расходам на обычные вооруженные силы в процентах от ВВП. Когда-то страна была на втором месте.

Японцы жалуются, что Лондон не выделил средства на проект создания истребителя-невидимки GCAP (Global Combat Air Programme), над которым работают Британия, Япония и Италия. Японцы думали, что проблема будет в Италии, отметил отставной британский командир. Генерал Ник Картер подчеркивает, что британская армия еще никогда со времен Кромвеля не была столь малочисленной. ВВС страны располагают 140 боевыми самолетами, что составляет десятую часть от численности времен холодной войны, и всего двумя эскадрильями противовоздушной обороны. В отчете 2024 года говорится, что они «в настоящее время не оснащены для отражения различных форм воздушной угрозы», включая баллистические ракеты и рои беспилотников. Британия передала Украине 19 гаубиц и заменила их всего 14-ю артиллерийскими орудиями. Бен Уоллес, экс-министр обороны от Консервативной партии, говорит, что армия «опустошена».

Европу ждут «невообразимые страдания»: тревожное предупреждение немецкого генерала

Немецкий генерал-майор Вольф-Юрген Шталь заявил, что президент России Владимир Путин может заставить Европу пережить «невообразимые страдания», пишет британский таблоид The Sun. Выступая перед представителями Германии и Британии, генерал предупредил, что либерально-демократический порядок в Европе находится под угрозой. Также Шталь назвал оправданными опасения по поводу реакции европейских лидеров в случае военного столкновения с Россией.

По мнению генерала, европейцы скажут, что воевать не нужно и необходимо решить всё дипломатическим путем. Шталь заявил, что мир «разваливается на части», в нем царят беззаконие и хаос, поэтому Европе срочно необходимо «укрепить основы». Шталь предупредил, что четыре столпа немецкой безопасности - ЕС, НАТО, экономическая мощь и социальная сплоченность - находятся под серьезным давлением в связи с украинским кризисом.

«Франко-германский истребитель: хроника катастрофы»

В июле 2017 года Франция и Германия договорились о создании истребителя SCAF. Соглашение было представлено как подтверждение «эффективного и амбициозного» франко-германского партнерства, каким его представляли новоизбранный президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Менее чем через девять лет соглашение стало символом разногласий между двумя странами по вопросам обороны, пишет Le Monde. Хотя официально проект SCAF не закрыт, его бюджет, оцениваемый почти в сто миллиардов евро и являющийся крупнейшим проектом промышленного сотрудничества в Европе, находится в состоянии «смерти мозга». Несмотря на длительные переговоры, два года инженерных работ и несколько миллиардов евро потраченных средств (в бюджет Франции все еще заложены 1,2 миллиарда евро в рамках утвержденных обязательств на 2026 год), стороны не могут договориться ни о чем.

Париж и Берлин спорят о том, как проектировать и производить боевой самолет и его компоненты (двигатель, «тактическое облако», боевые дроны, стелс-технологии и так далее). Франция и Германия «разошлись во мнениях относительно технических характеристик и профилей» самолета, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он указал, что французам нужен самолет, способный нести ядерное оружие и действовать с авианосца. Армия Германии в этом не заинтересована. Вместо относительно легкого самолета Бундесвер, не имеющий авианосцев, предпочитает более тяжелый реактивный самолет, способный нести больше вооружения. Как в Париже, так и в Берлине, по словам одного дипломата, проект рассматривается как «слишком масштабный, чтобы потерпеть неудачу», из-за его символического значения для франко-германского партнерства и обороны Европы. Но если бы от него когда-либо отказались, «это не стало бы концом света», заявил министр обороны Германии Борис Писториус 14 февраля.

Токаев: партнерство с США «крепче, чем когда-либо»

Мир вступает в эпоху, когда стабильность стала одним из самых редких стратегических ресурсов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье The National Interest. Конфликты множатся, геополитическое соперничество обостряется, а международные институты все больше испытывают давление из-за тупиковой ситуации, поляризации и снижения общественного доверия. По мнению Токаева, глобализм постепенно утратил легитимность в глазах сотен миллионов людей по всему миру. Но мир не отходит от сотрудничества. Он отходит от иллюзий, считает президент Казахстана. Новая формирующаяся доктрина проста: порядок должен основываться на верховенстве права, ответственности, предсказуемых обязательствах и уважении к культурной и национальной идентичности.

Токаев считает, что создание «Совета мира» по инициативе президента США Дональда Трампа «при должной поддержке ООН» представляет собой значимый шаг вперед. По его мнению, Белый дом предложил «поистине новаторский подход»: вместо повторения избитых политических формул, он выдвинул четкую и прямую концепцию - мир через устойчивое экономическое развитие. Другими словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект: инфраструктура, инвестиции, рабочие места и будущее, в котором новые конфликты становятся иррациональными. Токаев указал, что в Казахстане широко распространено позитивное отношение к политическим принципам, связанным со стратегией Трампа. Токаев подчеркнул, что решение Астаны присоединиться к Авраамским соглашениям и «Совету мира» делают ее партнерство с США «крепче, чем когда-либо».