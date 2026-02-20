Экс-министр экономики Греции Янис Варуфакис призвал ЕС обменять заблокированные российские активы на мирное соглашение по Украине. Перевод его слов привел Telegram-канал Пул N3.

По мнению политика, в любом случае украинский кризис закончится, будет подписано мирное соглашение и объявлено о прекращении огня.

«Но я боюсь, что когда это произойдет, будет выстроена сильно милитаризованная линия разграничения — как в Кашмире или на Корейском полуострове. Это стало бы катастрофой», — считает он.

При этом экс-министр экономики Греции Янис Варуфакис уверен, что у Европы должен быть свой план мирного урегулирования конфликта.

«ЕС должен пойти к [президенту России Владимиру] Путину и сказать: «Послушай, у меня тут заморожены сотни миллиардов долларов твоих денег. Вот что я кладу на стол ради настоящих мирных переговоров». Но этого не происходит. Вместо этого мы видим, что они делают», — констатировал Варуфакис.

Ранее Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на 210 миллиардов евро вместо голосования каждые шесть месяцев о продлении заморозки. А Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ. Но против передачи этих денег Киеву выступила Бельгия.

Не сумев «мобилизовать» российский капитал, Евросоюз выбрал путь заимствования: 90 миллиардов евро для Украины будут привлечены Еврокомиссией на рынках капитала с использованием механизма совместного кредита. На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».