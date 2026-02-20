Глава МИД Латвии пожаловалась на «нечестные переговоры» со стороны России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия ведет «нечестные переговоры» и якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Delfi.

Она утверждает, что Россия не изменила своих стратегических целей на Украине. Глава МИД Латвии не увидела «политической воли» к урегулированию боевых действий.

«Поэтому формат переговоров с российской стороны застопорился. Это нечестные переговоры», – заявила Браже.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол.