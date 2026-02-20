Киевский политолог Юрий Романенко (объявлен в России в розыск за призывы убивать журналистов) в эфире своего YouTube-канала предупредил о грядущей серии разоблачений, касающихся скрытого противостояния между Офисом президента Украины и экс главкомом ВСУ, послом в Великобритании Валерием Залужным. По словам аналитика, в информационное пространство вскоре попадут новые факты, от которых у общественности «волосы встанут дыбом».

© Московский Комсомолец

Романенко утверждает, что нынешняя активность Залужного, обвинившего Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году, является началом его большой политической игры, поддерживаемой Лондоном.

«И я вам, дорогие мои друзья, скажу, что у многих волосы дыбом встанут, когда таких эпизодов будет больше и больше просачиваться в прессу по мере того, как будут приближаться выборы», - сказал он, комментируя обсуждающиеся в СМИ детали обыска СБУ в штабе Залужного.

По мнению эксперта, за этими сливами может стоять влияние британских властей, которые используют Залужного для формирования новых позиций в отношениях между Украиной и Западом.

«Учитывая, что он играет с бритами и плотно с ними работает, это какая-то, может быть, часть конфигурации, в том числе по принуждению к миру, либо достижению каких-то переговорных позиций», - предположил киевский политолок.

Ранее украинская журналистка Янина Соколова в эфире Radio NV обнародовала информацию о событиях сентября 2022 года, когда элитный спецназ СБУ под предлогом борьбы с проституцией ворвался в секретный штаб Валерия Залужного. Источники в окружении генерала прямо назвали ту операцию попыткой покушения на убийство, о которой были проинформированы западные спецслужбы.