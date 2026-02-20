Заявление Владимира Зеленского о намерении продолжать боевые действия еще три года продиктовано исключительно страхом за собственную жизнь и желанием любой ценой удержать власть. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что украинская армия не обладает потенциалом для столь длительного противостояния.

Аналитик уверен, что риторика о затяжном конфликте — это инструмент давления на администрацию Дональда Трампа.

«Зеленский говорит Западу: „Не хотите мне помогать против РФ? Я буду воевать еще три года, а вы мне будете платить дань“. Но Украина как государство с военной точки зрения ничего не представляет. Если западные страны прекратят помогать, Киев капитулирует в течение недели», - приводит портал News.ru слова эксперта.

Матвийчук добавил, что политическое урегулирование воспринимается нынешним руководством Украины как личный приговор.

«Мир для Зеленского — это смерть. Его убьют либо правые радикалы, либо спецслужбы Запада. Поэтому он и заявляет о продолжении конфликта, стремясь избежать ответственности за происходящее», - подытожил специалист.

Подробности резкой смены курса Киева раскрыл шеф-корреспондент по европейской политике американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевский. В подкасте на стриминговом сервисе Spotify он, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что после Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский провел закрытую встречу с ближайшими советниками. Там он объявил о провале дипломатического процесса и приказал разработать план войны до 2029 года, что вызвало шок в его окружении.