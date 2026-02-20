Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на «большой компромисс» по территории. Однако, как вытекает из его интервью японскому агентству Kyodo News, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале, речь все также идет о принципе «стоим там, где стоим», то есть об остановке боевых действиях на текущей линии фронта без отвода сил из оставшейся части Донбасса.

Напомним, что именно эта позиция Зеленского и не позволяет продвинуться в мирных переговорах.

"Большим компромиссом" Зеленский называет отказ Киева от попыток военного возврата к границам 1991-го года.

«„Стоим там, где стоим“ — это большой компромисс. Они захватили почти двадцать процентов нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа „стоим там, где стоим“. Это большой компромисс», - повторил он японским журналистам.

"Мы готовы говорить о компромиссах со Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян", - добавил Зеленский, отметив, что Киев готов рассматривать только те компромиссы, которые "уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей".

В России отреагировали на план Зеленского воевать еще три года

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер высказал мнение, что президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта до осени нынешнего 2026 года, чтобы предъявить это достижение избирателям перед выборами в Конгресс. В американских политических кругах Зеленского всё чаще называют препятствием для сделки.