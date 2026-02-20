Бывший глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео призвал надавить на Россию, чтобы заставить ее пойти на уступки в мирном урегулировании украинского кризиса. Перевод его слов привел Telegram-канал Пул N3.

Ранее в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава российской делегации и помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А руководитель делегации Украины секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что достигнут определенный прогресс, но воздержался от конкретики.

При этом западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что стороны пытаются найти компромисс по одному из самых серьезных препятствий на пути к мирному соглашению: контролю над территорией на востоке Украины.

По мнению бывшего главы ЦРУ Майка Помпео, завершить боевые действия поможет только «давление» на президента России Владимира Путина.

«На данный момент трудно представить себе какой-либо территориальный компромисс, который Путин был бы готов принять, кроме варианта, при котором вся Украина окажется под российским влиянием, если не под прямым контролем. За развитием ситуации я наблюдаю внимательно», — отметил он.

При этом Помпео уверен, что Киев в преддверии четвертой годовщины начала конфликта уже «пошел на ряд уступок».

«В то же время Россия до сих пор не сделала ни одной встречной уступки. Именно это, по всей видимости, должно измениться. Для этого потребуется время и усиление давления», — считает экс-глава ЦРУ.

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку», и призвал Зеленского действовать, «иначе он упустит прекрасную возможность».