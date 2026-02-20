Макрон отреагировал на слитую Трампом переписку

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал недавнюю публикацию его личной переписки с американским коллегой Дональдом Трампом, заявив, что мировые лидеры должны сохранять уважение в отношениях между друг другом.

Его слова передает портал Clash Report в социальной сети Х.

«Я действительно верю, что уважение — это часть лидерства. Можно делиться идеями или не делиться, можно не соглашаться, но все должно происходить с уважением», — сказал президент Франции.

По его мнению, публикация личной переписки со стороны главы Белого дома подрывает это уважение и демонстрирует, что мировые лидеры «движутся назад».

В январе Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой, где обсуждается Гренландия и действия Вашингтона в этом направлении.