Киевские власти могут тайно подготовить проект закона о проведении выборов во время вооруженного конфликта.

О таких слухах в интервью украинскому ютуб-каналу «Суперпозиция» рассказала депутат Рады Екатерина Южанина.

«Типа где-то кто-то пишет другой законопроект, и он будет ключевым, во время войны», — поделилась подробностями украинский парламентарий.

Нардеп рассказала о слухах в парламенте бывшей советской республики. По информации Южаниной, проект закона о проведении выборов после завершения вооруженного конфликта между Москвой и Киевом, разработку которого обсуждают в публичном пространстве, не будет принят.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться в случае прекращения боевых действий на два месяца. Так глава киевского режима ответил на предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа организовать голосование.