Вероятность заключения мирного соглашения по Украине очень велика из-за жесткого давления президента США Дональда Трампа, стремящегося завершить конфликт до промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года. Такое мнение в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten высказал полковник австрийских вооруженных сил, преподаватель Терезианской военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер.

Аналитик подчеркнул, что сигналы о готовящейся сделке отчетливо прозвучали во время Мюнхенской конференции, где американская сторона недвусмысленно обозначила свою позицию в отношении официального Киева.

«Шансы на мир как никогда велики. Просто потому, что США оказывают огромное давление. Вы видели это на полях Мюнхенской конференции — Трамп дистанционно, а также незадолго до переговоров еще раз указал, что, с его точки зрения, самым большим препятствием на пути к миру является Зеленский», - напомнил австрйский полковник.

Райснер уверен, что спешка Вашингтона продиктована внутриполитическим календарем, и Дональд Трамп намерен предъявить американским избирателям конкретный результат к началу осенней избирательной кампании. При этом цена такого решения может оказаться для украинской стороны фатальной.

«Хорошая новость — на самом деле может быть достигнуто окончательное заключение мира. Плохие новости в том, что это, конечно, произойдет в ущерб Украине. То есть, Украина, возможно, будет вынуждена принять капитуляцию, диктаторский мир», — констатировал австрийский офицер.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью корпорации BBC заявил, что армия подчинится политическому руководству в случае приказа об уходе из Донбасса.