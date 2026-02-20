Американские правоохранители курировали расследование масштабной коррупционной схемы в украинской компании «Энергоатом», к которой оказался причастен близкий друг Владимира Зеленского. Доклад для Конгресса, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепа и USAID, спровоцировал политический скандал в Киеве.

Согласно отчету, опубликованному в четверг, ключевым фигурантом дела стал бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» и близким соратником президента. По версии следствия, именно он координировал преступные махинации в энергетической отрасли. В материалах также фигурируют экс-вице-премьер Алексей Чернышов, бывший глава Минэнерго Герман Галущенко и экс-руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Доклад раскрывает детали международного взаимодействия: выяснилось, что ФБР и Министерство юстиции США напрямую курировали работу украинских антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Американская сторона не только давала стратегические советы, но и сопровождала расследование по делу «Энергоатома».

В Верховной раде отреагировали моментально. Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что публикация отчета ставит вопрос не о проведении новых выборов, а о немедленной отставке главы государства.

«В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», — написал парламентарий.

По мнению Гончаренко*, интерес Вашингтона к этому делу вынуждает Зеленского искусственно затягивать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Депутат полагает, что украинский лидер пытается выторговать для себя более выгодные условия, рассчитывая на смену раскладов после осенних выборов в американский Конгресс.

