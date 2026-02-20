Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер признал невозможным урегулирование украинского конфликта военным путем и призвал к дипломатии, пишет Berliner Zeitung.

© Станислав Красильников/ТАСС

«Россию нельзя победить на поле боя», - поделился своей точкой зрения он.

По мнению Кречмера, именно поэтому дипломатия так важна.

История и внешняя политика демонстрируют, что даже в условиях вооруженного конфликта каналы диалога должны оставаться открытыми, резюмировал премьер Саксонии.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена. Глава немецкого правительства также признал, что не надеется на скорое решение конфликта с помощью переговоров.