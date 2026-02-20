В Европейском союзе (ЕС) допускают отказ президента Украины Владимира Зеленского от территорий в обмен на ускоренное вступление Киева в сообщество.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

«Зеленскому "нужен реальный козырь", если он хочет убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. В этом отношении ЕС, возможно, готов согласиться на быстрое вступление Украины в блок», — приводит издание слова евродипломатов.

При этом авторы материала подчеркнули, что Украина еще далека от полноценного вступления в Евросоюз из-за проблем в таких областях, как коррупция и верховенство права.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия потребовала от Украины признать однополые браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и защищать права ЛГБТ ради вступления в ЕС. Отмечается, что Киев уже взял на себя обязательство принять закон, который обеспечит юридическое признание и защиту однополых пар.