В Риме ответили на неожиданное заявление Макрона во время визита в Индию

Офис премьер-министра Италии Джорджии Мелони выразил «изумление» в ответ на выпад Эммануэля Макрона. Французский лидер призвал итальянскую коллегу воздержаться от комментариев о внутренних делах его страны. Поводом для дипломатической перепалки стала гибель молодого националистического активиста во Франции.

На своей странице в соцсети X Мелони написала, что «смерть мальчика чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, в условиях идеологической ненависти, распространяющейся в нескольких странах, является раной для всей Европы».

Как пояснил источник AFP в правительстве Италии, эти слова были лишь «знаком солидарности с французским народом, пострадавшим от этого ужасного события», и не имели цели вмешиваться во внутренние дела республики.

Однако в Париже такой жест сочли неуместным. Отношения между Мелони и Макроном и прежде были прохладными, а сейчас разгорелся новый конфликт. Во время официального визита в Индию французский президент позволил себе колкость в адрес итальянского премьера.

«Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться», — загадочно заметил Макрон. Следом он добавил: «Меня всегда поражает, что националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили дома, всегда первыми комментируют происходящее в чужих домах».

В Риме такие высказывания восприняли с недоумением. В офисе итальянского премьера подчеркнули, что ее заявление было продиктовано исключительно сочувствием и не имело отношения к политическим дрязгам.