В Европейском союзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в европейское объединение, сообщает Die Welt.

Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах Российской Федерации, поделились подробностями авторы публикации.

Поэтому, как отмечается в материале, Евросоюз может согласиться на ускоренное вступление бывшей советской республики.

В статье речь идет о том, что Украине могут предложить своего рода вступление в европейское объединение "в рассрочку", до того, как все критерии для членства будут достигнуты.

Как указывали в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование вооруженного конфликта не стоит. Вооруженные силы Украины должны покинуть Донбасс — это важное условие российской стороны.